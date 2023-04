Lollobrigida | “Gli agricoltori sono i primi tutori dell’ambiente La terra è il nostro tesoro più prezioso”

(Di sabato 22 aprile 2023) “Come ogni giorno, oggi, nella Giornata dellaè fondamentale ribadire il ruolo cruciale dell’agricoltura. A protezione delpianeta”. Così su Facebook il ministro delle Politiche agricole Francesco. Che è tornato ad accendere i riflettori sulla rotta del governo in materia di sicurezza alimentare, tutela delle eccellenze e della produzione agricola. Mettendo a tacere i processi dei media e della sinistra alle sue parole sulla denatalità.: gli“Gli, i, con il loro lavoro, ci mostrano ogni giorno come la simbiosi tra uomo e natura sia la chiave per ...

occhi dei partiti rimangono incollati a questo 25 aprile, spartiacque di civiltà che presuppone ... Il 25 Aprile farò una cosa che metterà d'accordo tutti" 'e La Russa hanno radici nel ...L'ultimo caso ha visto come protagonista in settimana proprio Francesco, uno dei più ... E le prove a distanza di contesa traschieramenti (e tra le componenti interne ad essi) si sono ......di appello di Milano accusandoli di grave negligenza per aver concessoarresti domiciliari all'imprenditore russo Uss, poi fuggito in Russia. Creano sdegno le parole del Ministrodi ...

Lollobrigida: 'Gli incentivi alla famiglia per evitare la sostituzione etnica'. E' polemica Repubblica TV

“La mia vignetta Rispetto alla dichiarazione del ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica in atto, è niente”. Così Mario Natangelo nel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico ...A Bologna il Pd dà la caccia a chi griglia la salamella. La rete dei cattivi maestri che coccola gli ecovandali di Ultima Generazione. E la vignetta di Natangelo contro Lollobrigida. Ecco il peggio de ...