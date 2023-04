Locatelli è indispensabile | i motivi della sua importanza

(Di sabato 22 aprile 2023) La Juventus ha inè un giocatore troppo importante; il centrocampista è fondamentale per questa squadra e isono diversi. Allegri può contare su una rosa decisamente di altissimo livello; la Juventus è una squadra veramente forte e può contare su diversi giocatori di grande qualità. Uno di questi è, senza ombra di dubbio,; il centrocampista azzurro è, dal punto di vista tattico, tra i più importanti all’interno del sistema di gioco bianconero.(LaPresse)Classe 1998, parliamo di un giocatore che in questa stagione è diventato il vero registaJuve. Complice la non perfetta annata di Paredes, destinato a lasciare la Juventus, il centrocampista azzurro si è messo a dettare tempi e ritmi di gioco. Parliamo di un giocatore fondamentale per la Juventus sotto diversi ...

...restano di competenza dei Piani di gestione del territorio comunali - ha spiegato Guido, ...per individuare l'attitudine delle diverse aree boschive così da poterne ...... per noiper orientarci e comunicare, ci siamo scoperti ancora più fragili, ma ... Alessandra: 'La Conferenza nazionale delle persone sordocieche è l'incontro di tante persone ...La ministra per le Disabilità, Alessandra, ha istituito presso il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con ... Roberto Speziale , il quale ritiene 'ormai...

La ministra Locatelli: «Presto alcune persone sordocieche nei tavoli ... Vita

Alessandra Locatelli lo ha annunciato dopo aver partecipato, domenica 16 aprile, alla IX Conferenza nazionale delle persone sordocieche, oraganizzata dall'omonimo comitato nato nel 1991 in seno alla L ...La Juventus ha in Locatelli un giocatore fondamentale; le ultime prestazioni, però, sta avendo un calo preoccupante.