Lo Special One che vive il calcio da imperatore

Loinfatti è stato ripreso appena dopo il triplice fischio prendersela con l'allenatore del Feyenoord Arne Slot nel tunnel degli spogliatoi. Slot gli ha negato la stretta di mano, Mou lo ...Anche se probabilmente "allenare" non è il termine esatto da utilizzare quando si parla dello. Mourinho non si limita ad allenare, nel senso letterale del termine, Mourinho entra nella ...

A Roma si sta vedendo il miglior Mourinho Così lo Special One è tornato “allenatore” Il Fatto Quotidiano

Con una rosa di medio spessore tecnico - questo il suo vero capolavoro - è riuscito a scalare la classifica fino alla zona Champions e a guadagnarsi l`accesso alla finale di Budapest contro il Bayer L ...Dopo-partita burrascoso all'Olimpico in Europa League con lo Special One scatenato contro Slot e ironico su Antonio Cassano che risponde a brutto muso ...