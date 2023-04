Lo show dei record Domenica 23 Aprile 2023

(Di sabato 22 aprile 2023) Lodei2223, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Lodei”, il programma dei primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. A condurre uno deglipiù eccentrici e sorprendenti della tv torna, per la L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

...liberi studenti e dipendenti di scegliere come vogliono La settimana scorsa in un talk -, a ... Nei menùristoranti è obbligatorio specificare la composizione delle pietanze, per avvertire chi ...ROMA. Non possono programmare nulla. Tutto è bloccato in Rai. E così i direttorigeneri sono costretti a prorogare talke trasmissioni fino al 30 giugno, in attesa di capire cosa succederà ai vertici, quando la presa sovranista del palazzo televisivo pubblico ad opera di ...... che è il criterio fondamentale che legittima l'impiegomezzi terapeutici in medicina. Esse ... Puntata del 10 ottobre scorso di Rebus, talkdi Rai 3. Presenti come ospiti Paglia e Corrado ...

Lo Show dei Record torna nel 2024 DavideMaggio.it

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano nel Comasco, a grandissima richiesta, con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime t ...La politica si contorce e si aggroviglia sulla Rai - che comunque ha appena approvato il bilancio 2022 e un ad, Fuortes, ancora ce l’ha e chissà se arriverà oppure no una ...