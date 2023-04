Lo sfogo di Bugo contro la televisione italiana | “Ma come ca**o si fa?” | cos’ha detto

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 aprile 2023) Un furentela. In questo periodo il Bugatti è carico, in primo luogo per aver rotto il silenzio sull’incidente di Sanremo 2020, specialmente nei confronti di Morgan. In secondo luogoil mainstream, che in termini di intrattenimento si concentra –tutti sappiamo – sul dolore. Viene certamente difficile immaginare, del resto, unbuttato sulla poltrona a consumare ore e ore di trasmissioni televisive in cui gli ospiti raccontano le loro disgrazie piangendo a favore di telecamera e lanciando appelli. In certi casi è tutto naturale, in altri sorgono diversi dubbi.si scaglia ferocementequesto sistema e affida il suoa Twitter. Il cantautore scrive: ...