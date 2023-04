LIVE – Virtus Verona-Juventus U23 2-1 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 22 aprile 2023) LadiU23, match del Sandrini valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di. La squadra padrone di casa può ancora salire un paio di posizioni in vista dei futuri playoff, ma sarà costretta a vincere. Ugualmente gli ospiti vorranno vincere in quanto possono ancora raggiungere proprio i playoff. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 22 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5U23 2-1 (13? Cudrig, 43? ...

Verona) al 27' pt Poli F. (Juventus U23), al 38' pt Riccio A. (Juventus U23). Formazioni ufficiali diVerona - Juventus Next GenVERONA (5 - 3 - 2) : Siaulys; Daffara, Mazzolo, ...Ricordiamo che in classifica in vetta la FeralpiSalò già promossa in B quindi Lecco 61, Pro Sesto 60, Pordenone 59, Vicenza 58, Padova 56,Verona 55. Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA ...

49' Danti non sbaglia dal dischetto: 2-1 Virtus! 48' Fabbro atterrato da Hujisen, l'arbitro non ha dubbi: è rigore per la Virtus. 47' S'invola Savona che tenta ...46' Si riparte Squadre di nuovo in campo. Un cambio per la Juve: dentro Yildiz, fuori Sekulov. 18:30 Barbieri quest'oggi non è in distinta. La situazione ce la ...