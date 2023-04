LIVE Superbike | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Bautista penalizzato | persa la pole e parte quarto!

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.57 C’è il sole ad Assen per cui condizioni d’asciutto e nessuna variazione meteo. 13.54 Fondamentale sarà anche gestire le gomme, visto che Assen è molto esigente sugli pneumatici. 13.51 Indubbiamente Rea e Razgatlioglu cercheranno di fare il vuoto. 13.48 Lanza sarà un momento determinante, visto chepartirà in quarta posizione. 13.45 Sarà 21 giri particolarmente tirati anche per questo. 13.42 Per la statistica, in ogni caso, la Superresta assegnata a. La retrocessione ha avanzato la posizione in schieramento dei due diretti avversari, Jonathan Rea al palo e Toprak Razgatlioglu. Ci ha guadagnato più di tutti Alex Lowes, catapultato in prima fila. 13.39 Vedremo se questa sanzione andrà ad alterare gli equilibri di ...

È appena iniziata un fine settimana di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW , con ben 5 appuntamenti a due e quattro ruote, tutti. Si parte venerdì 21 aprile con lae il Round d'Olanda , in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Fino a domenica, tutti gli appuntamenti ...Gli orari del round d'Olanda,su SkySport MotoGP VENERDI' 21 APRILE FP1- ore 10:25 FP2- ore 14:55 SABATO 22 APRILE Superpole Supersport 300 - ore 9:40 Superpole Supersport -...Tutte le sessioni verranno trasmesseda Sky Sport MotoGP , e in streaming su Sky GP e NOW Tv . ...- Round Assen - Orari TV Venerdì 21 aprile Ore 10:30: PL1(in diretta su Sky ...

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Messa in archivio la superpole, non ci rimane che darvi appuntamento alle ore 14.00 con l'attesissima Gara-1.