LIVE Superbike | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Bautista penalizzato | perde la pole e parte quarto!

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Precisando un aspetto sulle sanzioni comminate ae a Bassani, i due piloti hanno rallentato di due centauri Loris Baz e Garrett Gerloff. 13.34 Di conseguenza, con questa decisione, sarà il britannico Jonathan Rea (Kawasaki) a scattare dallaa precedere il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e l’altro britannico Alex Lowes (Kawasaki). Dalla seconda fila, quindi, ci sarÃcon Redding e Andrea Locatelli. 13.31  Stessa sanzione per Axel Bassani, che si era qualificato ottavo (terza fila) e invece dovrà partire dalla quarta, ovvero in undicesima piazza. 13.28 Una decisione clamorosa a 30? circa dal via di Gara-1. Lo spagnolo Alvarodovrà scattare dalla seconda fila (quarto) e ha perso la ...

È appena iniziata un fine settimana di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW , con ben 5 appuntamenti a due e quattro ruote, tutti. Si parte venerdì 21 aprile con lae il Round d'Olanda , in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Fino a domenica, tutti gli appuntamenti ...Gli orari del round d'Olanda,su SkySport MotoGP VENERDI' 21 APRILE FP1- ore 10:25 FP2- ore 14:55 SABATO 22 APRILE Superpole Supersport 300 - ore 9:40 Superpole Supersport -...Tutte le sessioni verranno trasmesseda Sky Sport MotoGP , e in streaming su Sky GP e NOW Tv . ...- Round Assen - Orari TV Venerdì 21 aprile Ore 10:30: PL1(in diretta su Sky ...

LIVE Superbike, GP Olanda 2023 in DIRETTA: superpole e gara ad Assen, chi fermerà Bautista OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Messa in archivio la superpole, non ci rimane che darvi appuntamento alle ore 14.00 con l’attesissima Gara-1. Grazie per la cortese attenzione, a più ta ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.33 Messa in archivio la superpole, non ci rimane che darvi appuntamento alle ore 14.00 con l’attesissima Gara-1. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi!