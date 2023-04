LIVE Superbike | GP Olanda 2023 in DIRETTA | Bautista comanda in solitaria gara-1! 4° Bassani

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-2controlla la situazione con un margine di 3.467 su Rea e 4.992 su Razgatlioglu.è quarto a 11.028 e Locatelli quinto a 11.137. Petrucci è decimo a 17.908. -3ha portato il suo margine a 2.914 su Rea e-1 sembra in ghiaccio. Razgatlioglu è terzo a 5.072, mentreè quarto a 10.720 e Locatelli quinto a 11.190. Petrucci 10° a 17.423. -4fa un altro sport in questo momento girando in 1:34.845, mentre Rea completa una tornata quasi un secondo più lento. Lo spagnolo ha un margine di 2.525, mentre Razgatlioglu è a 4.678.è quarto a 10.083, Locatelli quinto a 10.666. Petrucci è decimo a 16.555. -5rompe gli indugi e forza ...

LIVE Superbike, GP Olanda 2023 in DIRETTA: superpole e gara ad Assen, chi fermerà Bautista OA Sport

