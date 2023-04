(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale di, match valevole per la quarta giornata del Sei. Le, dopo la netta vittoria della scorsa settimana contro l’Irlanda, vanno a caccia del secondo successo consecutivo che metterebbe in cassaforte quantomeno la quarta posizione finale. Nanni Raineri cambia poco a margine del primo hurrà di questa edizione. La rientrante Ostuni Minnuzzi rileva Capomaggi, mentre Federighi sostituisce l’acciaccata Sgorbini. La squadrana partirà con i favori del pronostico, ma guai a pensare ad un match agevole al cospetto di un team solido, dotato di un pack di tutto rispetto. LE ...

LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: azzurre per il colpo esterno OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, match valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni femminile 2023. Le azzurre, dopo la ...