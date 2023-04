LIVE Scozia-Italia 24-14 | Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA | Tounesi accorcia le distanze

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59?- Sillari! Michela piazza anche una difficile trasformazione.chesul 14-24. 58?- METAAA! Azione furente dellene, che caricano a testa bassa ed arrivano in meta con Sara2412. 56?- Provano a reagire le azzurre, che caricano con Rigoni e Franco. 54?- Centra i pali Nelson.che si porta sul 24-7. 53?- META. Non ci siamo…Padroni di casa che dilagano, entrando in metamente con la maul. Doppietta per Barlett.227. 51?- Ennesimo in avanti dellene, stavolta commesso da ...