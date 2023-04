LIVE Scozia-Italia 10-7 | Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA | termina la prima frazione

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:36 Un primo tempo in cui la squadra di Nanni Raineri è parsa spaesata, ed ha subito l’aggressività delle scozzesi. Diverse le infrazioni delle azzurre, che dovranno usufruire dell’intervallo per schiarirsi le idee. A tra poco. FINE PRIMO TEMPO 40?- Non rotola via Skeldon. L’va in touch ma gioca ancora una volta una rimessa storta.così la. 39?- Ci avviciniamo alla conclusione di un difficoltoso primo tempo. 38?- Per la seconda volta Nelson non trova la trasformazione. Si resta sul 10-7 in favore della. 36?- META. Lana Skeldon finalizza la grande pressione delle scozzese, sfruttando l’ottimo lavoro della maul.10...