LIVE Scozia-Italia 10-7 | Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA | inizia la ripresa

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45?- Aura Muzzo commette ancora un in avanti. Mischia con introduzione in favore della. 43?- Subiamo l’avanzamento delle scozzesi, ma le padrone di casa commettono un’infrazione in fase d’attacco. Respiriamo con il calcio di Rigoni. 42?- Non controlla Muzzo, arriva l’immediato in avanti. Ricordiamo che le azzurre saranno in inferiorità numerica per circa altri 4 minuti per il cartellino giallo sventolato a Giordana Duca. 41?- Drop di Thompson. Si riparte. SECONDO TEMPO 18:36 Un primo tempo in cui la squadra di Nanni Raineri è parsa spaesata, ed ha subito l’aggressività delle scozzesi. Diverse le infrazioni delle azzurre, che dovranno usufruire dell’intervallo per schiarirsi le idee. A tra poco. FINE PRIMO TEMPO 40?- Non rotola via Skeldon. L’va in touch ma gioca ...