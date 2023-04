LIVE Scozia-Italia 0-0 | Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1?- Drop di Beatrice Rigoni, si parte! PRIMO TEMPO 17:46 Ci siamo.. Forza azzurre! 17:41 Entrano in campoed. Ora gli inni nazionali. 17:37 Ci avviciniamo a grandi passi all’inizio di questa sfida. Si attende l’imminente ingresso in campo delle due compagini. 17:33 Concluso il primo match di giornata, con l’Inghilterra che ha demolito l’Irlanda con il punteggio di 48-0. Irlandesi che restano fanalino di coda di questa edizione. 17:29 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Ci avviciniamo all’inizio deldel Sei...