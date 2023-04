LIVE Salernitana-Sassuolo 2-0 | Pirola e Dia! Miracolo di Ochoa

Il match valido per la 31esima giornata di Serie A trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Arechi' trae Sassuolo in tempo reale. Formazioni Ufficiali- SassuoloSALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; ...che, invece, complice anche il successo proprio degli scaligeri ieri sera, devono ben guardarsi dalla zona retrocessione, visto che i gialloblu si sono avvicinati a 4 punti di distanza. ...

Salernitana-Sassuolo LIVE alle 15. Le formazioni ufficiali: Dia dal 1', la decisione su Pinamonti e Defrel | Primapagina ... Calciomercato.com

1' - FISCHIO D'INIZIO, PARTITI! PRIMO PALLONE PER LA SALERNITANA! 14:55 - Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. Tra poco in campo va di scena il match tra la Salernitana di Paulo ...1' - FISCHIO D'INIZIO, PARTITI! PRIMO PALLONE PER LA SALERNITANA! 14:55 - Buon pomeriggio e benvenuti allo Stadio Arechi di Salerno. Tra poco in campo va di scena il match tra la Salernitana di Paulo ...