LIVE Salernitana-Sassuolo 2-0 | finisce il primo tempo

(Di sabato 22 aprile 2023) Il match valido per la 31esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Arechi,si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie A.

Il match valido per la 31esima giornata di Serie A trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Arechi,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 31esima giornata di Serie ...Calciomercato.it vi offre il match dell'Arechi' trae Sassuolo in tempo reale. Formazioni Ufficiali- SassuoloSALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; ...che, invece, complice anche il successo proprio degli scaligeri ieri sera, devono ben guardarsi dalla zona retrocessione, visto che i gialloblu si sono avvicinati a 4 punti di distanza. ...

Salernitana-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Lazio-Torino, diretta della partita di Serie A 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino ...In campo Salernitana e Sassuolo allo stadio Arechi per il primo match di questo sabato. Padroni di casa che cercano la vittoria dopo sei pareggi consecutivi, mentre gli emiliani sono reduci dalla vitt ...