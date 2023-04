LIVE Piacenza-Trento 0-0 | Superlega volley 2023 in DIRETTA | inizia gara-4!

Leggi su oasport

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:29risponde con: Brizard, Romanò, Lucarelli, Leal, Simon, Caneschi e Scanferla. 20:27 Questo il sestetto di: Sbertoli, Lavia, Michieletto, Kaziyski, Lisinac, Podrascanin e Laurenzano. 20:25 Finita la fase di riscaldamento, è tutto pronto per l’avvio del match. 20:22 Nel frattempo è finito il match tra Milano e Civitanova, con la Lube che è riuscita a portare la serie a-5. 20:19 Queste due formazioni si sono affrontate già sei volte in questa stagione, compresa la finale di Coppa Italia, in quattro occasioni ad avere la meglio è stata. 20:16 La vincente di questo scontro affronterà in finale una tra Milano e Civitanova, al momento queste due squadre sono al tie-break diquattro, Milano in ...