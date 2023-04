LIVE Musetti-Tsitsipas | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | inizia la semifinale

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Largo il dritto in corsa del tennista di Carrara. 15-15 In corridoio il dritto inside out di. 15-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio dell’azzurro. PRIMO SET 13:37to il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con il greco al servizio. 13:34 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Lorenzoe Stefanos. 13:31 Bellissimo il colpo d’occhio della Pista Rafa Nadal. L’impianto catalano va riempiendosi in ogni fila e settore. Si attende solo l’ingresso in campo dei due protagonisti. 13:27, che con questo risultato sale alla posizione numero 18 del ranking ATP, prova a firmare l’impresa del sabato al cospetto del numero 5 delle classifiche ...

Atp Barcellona (semifinale) 1° 2° 3°(ITA) Tsitsipas (GRE) Per vedere in diretta streaming le partite, puoi fare l'abbonamento a Now - Tv Abbonati qui a Now - ...BARCELLONA (SPAGNA) - Lorenzocontro Stefanos Tsitsipas. In palio la finale del torneo Atp 500 di Barcellona. L'azzurro, che ha eliminato Sinner (costretto al forfait prima del derby nei quarti di finale) affronta il ...L'incontro è in diretta dalle 13.30 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti Il percorso di1° turno: vs Kubler 6 - 3, 6 - 1 ...

Diretta Musetti-Tsitsipas: segui LIVE la partita di oggi a Barcellona Corriere dello Sport

La cronaca della partita di oggi 22 aprile 2023 al torneo di Barcellona, Lorenzo Musetti sfida il greco Tsitsipas in semifinale.BARCELLONA (SPAGNA) - Lorenzo Musetti contro Stefanos Tsitsipas. In palio la finale del torneo Atp 500 di Barcellona. L'azzurro, che ha eliminato Sinner (costretto al forfait prima del derby nei quart ...