LIVE Musetti-Tsitsipas 4-6 | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | il greco si aggiudica il primo set

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla break. L’azzurro cambia il ritmo giocando un ottimo dritto lungolinea, chiudendo poi con lo smash a rimbalzo. 30-30 Guadagna campo Lorenzo, che chiude con il dritto inside in. 30-15 Servizio, dritto e smash a segno per. 15-15 Risposta incrociata di rovescio diche finisce in rete. 0-15 In corridoio il dritto in uscita dal servizio dell’ellenico. SECONDO SET 6-4SETsotterra il rovescio in back sull’ennesimo dritto anomalo del. Set che lascia l’amaro in bocca. 40-AD Set point. Largo il dritto inside out del tennista di Carrara. 40-40 Nuovamente l’azzurro finisce due metri almeno oltre la linea di ...

2 pari 13:53 - Il primo set si mette subito bene per, il primo a passare in vantaggio di un break, 2 - 1 e servizio 13:45 - Match iniziato. Tsitsipas tiene il servizio a 30 e sale 1 - 0 13:35 ...... ATP 500 Barcellona: Lorenzo" Stefanos Tsitsipas , alle ore 13:30, Pista Rafa Nadal . Diretta Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Super Tennix (diretta scrittasu Ubitennis) Federico ...Atp Barcellona (semifinale) 1° 2° 3°(ITA) Tsitsipas (GRE) Per vedere in diretta streaming le partite, puoi fare l'abbonamento a Now - Tv Abbonati qui a Now - ...

Diretta Musetti-Tsitsipas: segui LIVE la partita di oggi a Barcellona

Lorenzo Musetti affronta il greco Stefanos Tsitsipas per la quarta volta in carriera. In palio la finale del 500 di Barcellona ...La cronaca della partita di oggi 22 aprile 2023 al torneo di Barcellona, Lorenzo Musetti sfida il greco Tsitsipas in semifinale.