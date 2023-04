LIVE Musetti-Tsitsipas 4-6 7-5 3-6 | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | l’azzurro lotta e si ferma in semifinale

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:16attende ora uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il britannico Dan Evans. Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito il match in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:15 5 ACE, 4 doppi falli, ed il 68% di punti vinti con la prima di servizio per il numero 5 ATP. Nessun ACE, 3 doppi falli, e solo il 58% di punti trovati quando ha avviato lo scambio con la prima. Queste le percentuali al servizio di. 16:13 Match non entusiasmante, ricco di alti e bassi da una parte e dall’altra. Pesa l’avvio di terzo set tutto di marca greca.infatti, scappato sul 4-0, ha potuto ...

riesce a tenere il servizio, in scia 4 - 4 15:00 - Per la prima volta Stefanos Tsitsipas si porta in vantaggio anche nel secondo set, 4 - 3 susenza break 14:56 - Ancora una volta ...... ATP 500 Barcellona: Lorenzo" Stefanos Tsitsipas , alle ore 13:30, Pista Rafa Nadal . Diretta Sky Sport 1, Sky Sport Tennis e Super Tennix (diretta scrittasu Ubitennis) Federico ...Atp Barcellona (semifinale) 1° 2° 3°(ITA) Tsitsipas (GRE) Per vedere in diretta streaming le partite, puoi fare l'abbonamento a Now - Tv Abbonati qui a Now - ...

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Barcellona 2023 in DIRETTA: semifinale dalle 13.30 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:16 Tsitsipas attende ora uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il britannico Dan Evans. Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Tsitsipas. G ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Preciso stavolta il dritto anomalo dell’azzurro, che costringe all’errore l’avversario. 0-15 Perde il controllo del dritto inside out Musetti. 5-4 Game ...