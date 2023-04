LIVE Musetti-Tsitsipas 2-1 | ATP Barcellona 2023 in DIRETTA | break in avvio dell’azzurro

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Punto in difesa stavolta vinto dal greco, che alza due pallonetti profondi costringendo Lorenzo all’errore. 2-1! CHE PUNTOOO! Difesa straordinaria, che riesce a giocare un potente dritto quasi in tuffo, sorprendendo l’avversario. 30-40 Palla. Dritto in uscita dal servizio del greco che termina in rete. 30-30 Peccato.riesce a ricacciare indietro l’avversario e portare a casa il punto grazie al dritto inside out. 15-30 Risposta lungolinea di dritto a tutto braccio diche pizzica la riga. 15-15 In corridoio il dritto in chop del toscano. 0-15 Che errore del numero 5 ATP, che stecca lo smash dopo un ottimo dritto. 1-1 Game ...

Atp Barcellona (semifinale) 1° 2° 3°(ITA) Tsitsipas (GRE) BARCELLONA (SPAGNA) - Lorenzo contro Stefanos Tsitsipas. In palio la finale del torneo Atp 500 di Barcellona. L'azzurro, che ha eliminato Sinner (costretto al forfait prima del derby nei quarti di finale) affronta il ... L'incontro è in diretta dalle 13.30 Il percorso di 1° turno: vs Kubler 6 - 3, 6 - 1

