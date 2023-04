LIVE Italia-Australia 1-7 | Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA | azzurri demoliti! Prima sconfitta per Constantini e Arman

(Di sabato 22 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Domani l’è chiamata al riscatto contro l’Ungheria. Seguiremo la partita ina partire dalle 7.00. Grazie per averci seguito e buona giornata! 12.20:irriconoscibili. Ci può stare la serata storta ma il fatto che siano stati commessi errori pacchiani in tutti gli end apre scenari cupi per il futuro del torneo perche ora dovranno compiere qualche impresa per ribaltare una situazione che si è fatta problematica già dopo lagiornata 12.19: Si chiude qui l’incontro. L’batte 7-1 l’nel secondo incontro deie resta a punteggio pieno dopo aver sconfitto questa notte l’Olanda 12.18: Ad ...

LIVE Italia-Australia, Mondiali curling misto 2023 in DIRETTA: azzurri a caccia del bis OA Sport

10.40: Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Australia, seconda sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2023 in programma a Gangneung in Corea del Sud.