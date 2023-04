LIVE – Feralpisalò-Pro Sesto 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 22 aprile 2023) Ladi-Pro, match del Lino Turina valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di. La squadra padrone di casa ha vinto il campionato, e vorrà festeggiare con i suoi tifosi nello stadio di casa. Ugualmente gli ospiti vorranno vincere in quanto possono ancora ambire al secondo posto, proprio dietro la Feralpi e superando il Lecco. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 22 aprile, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV SITO LEGA PRO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Le formazioni ufficiali:(4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, ...

...00 Frosinone - Südtirol 14:00 Modena - Spal 14:00 Parma - Cagliari 14:00 Perugia - Cosenza 14:00 Palermo - Benevento 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE A Arzignano - Renate 17:30- Pro Sesto ...... il ciclismo, il volley e l'atletica, sulla piattaforma di streaminge on demand, gli ... ore 17:30 Serie C 38a Giornata Girone A:vs Pro Sesto (diretta) [disponibile anche su DAZN] ...... diretta su Sky Sport (252) Streaming: diretta su Sky Go e NOW Tutti i gol '' per non perdersi ... Collegamenti in diretta con i campi della Serie C:vs Pro Sesto: Federico Botti Lecco vs ...