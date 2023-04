L’intervista a Schumacher con l’intelligenza artificiale | licenziata la direttrice della rivista tedesca

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Anne Hoffmann, laDie Aktuelle è stata. La sua “colpa”: aver preso la decisione di pubblicare sullaun’intervista (fake) a Michaelcon risposte fornite da un programma di intelligenza. A riportare la notizia è il gruppo editoriale Funke, citato dal Guardian, che ha preso il provvedimento «per tutelare – spiega – gli standard giornalistici» che i lettori si aspettano dal giornale. Il (finto) dialogo, pubblicato in prima pagina con il titolo: «La prima intervista» del pilota dopo l’incidente sulle nevi di Méribel, in Francia, avvenuto nel 2013, è stato creato da una piattaforma di chatbot chiamata Character.ai (che funziona esattamente come ChatGPT) e ...