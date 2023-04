Liga | LIVE Osasuna-Betis | si prosegue con Bilbao e Real Sociedad Chiude il Real Madrid in serata

(Di sabato 22 aprile 2023) Nel grande sabato di calcio internazionale, occhi anche sul campionato spagnolo con lache scende in campo, per la giornata numero 30,...

Nel grande sabato di calcio internazionale, occhi anche sul campionato spagnolo con la Liga che scende in campo, per la giornata numero 30, dalle 14, con Osasuna - Betis, match fondamentale, specialmente per la formazione ospite che, con un successo, raggiungerebbero la zona Champions.

Liga, LIVE dalle 14: si parte con il Betis, si prosegue con Bilbao e ... Calciomercato.com

MADRID (SPA). Ritorna in campo LaLiga con la trentesima giornata della stagione 2022/23. Ecco di seguito il livescore completo dove seguire in diretta tutte le partite ...Rallenta il Barcellona che, nella 29esima giornata di Liga, pareggia senza reti contro il Getafe. Rimpianti blaugrana soprattutto nel primo tempo, quando Raphinha prima e Balde poi colpiscono il palo.