Liegi-Bastogne-Liegi donne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

Saranno Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a partire con il favore del pronostico domani, quando si competerà per la 4a 'Classica Monumento' del 2023: la. Il campione sloveno, che può centrare il filotto nelle Ardenne dopo le vittorie alla Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone, e il campione belga, che ha messo nel mirino la '...Sulle colonne de 'Il Messaggero' Eddy Merckx svela il suo pronostico per ladi domani: "Io dico Remco Evenepoel, si sta preparando per questo ed è ora che vinca, se no non saprei quando lo farà. Il suo numero al Mondiale in Australia è stato un grande ...Il nuovo percorso dellami piace, è più duro che in passato, in particolare una cote non classificata che hanno aggiunto prima della Redoute: se ci sarà mal tempo e vento a favore, da...

Analisi Favoriti Liegi-Bastogne-Liegi 2023: riuscirà Remco Evenepoel a fermare il dominio di Tadej Pogacar SpazioCiclismo

Domani è il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi 2023, edizione numero 109 della “Doyenne”, la più antica delle Classiche Monumento. La corsa belga, nella regione della Vallonia, chiuderò il cosiddetto T ...La Liegi-Bastogne-Liegi 2023 andrà in scena domenica 23 aprile. La quarta Classica Monumento della stagione si preannuncia altamente spettacolare, con il potenziale duello tra i due grandi favoriti de ...