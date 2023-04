Liegi-Bastogne-Liegi donne | percorso | partecipanti | diretta tv e streaming

(Di sabato 22 aprile 2023) La stagione delle classiche giunge alla conclusione anche per le ragazze con la disputa della 7a edizione della, programmata per domenica 23 aprile. Lo scorso anno a vincere fu Annemiek van Vleuten davanti a Grace Brown e Demi Vollering. Nessuna italiana ha mai vinto questa corsa, ma nel L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Freccia Vallonetv eAmstel Gold Racetv e

Domenica si corre l'edizione numero 109 della, la 'Doyenne', la classica monumento più antica del mondo. Conosciuta anche come 'la corsa degli italiani', avrà il suo momento clou sulla mitica Redoute. I favoriti sono ...Il 'Trittico delle Ardenne' si completa domenica con la, cui parteciperà da campione in carica Remco Evenepoel. E' il trionfo nel Mondiale di Wollogong a sostenere le ambizioni di Evenepoel, che non può considerare questa classica ...Domenica 23 aprile 2023 va in scena la quarta classica monumento della stagione, la. La Decana, giunta alla sua edizione numero 109, prevede un percorso di 258 chilometri molto selettivi tra cotes e continui saliscendi tipici delle Ardenne. Per vincere ...

Mancano ormai poco più di 24 ore alla Liegi-Bastogne-Liegi, quarta classica monumento della stagione, la più antica come data di fondazione. Chiamata per questo “La Doyenne”, arriva all’edizione numer ...Lo sloveno vuole centrare la terza vittoria in otto giorni sulle Ardenne, il belga spera di riconfermarsi campione alla Liegi - Bastogne- Liegi ...