Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | startlist ed elenco partecipanti Pogacar ed Evenepoel favoriti | l’Italia punta su Ciccone

Saranno Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a partire con il favore del pronostico domani, quando si competerà per la 4a 'Classica Monumento' del 2023: la. Il campione sloveno, che può centrare il filotto nelle Ardenne dopo le vittorie alla Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone, e il campione belga, che ha messo nel mirino la '...Sulle colonne de 'Il Messaggero' Eddy Merckx svela il suo pronostico per ladi domani: "Io dico Remco Evenepoel, si sta preparando per questo ed è ora che vinca, se no non saprei quando lo farà. Il suo numero al Mondiale in Australia è stato un grande ...Il nuovo percorso dellami piace, è più duro che in passato, in particolare una cote non classificata che hanno aggiunto prima della Redoute: se ci sarà mal tempo e vento a favore, da...

Pogacar sfida Evenepoel alla Liegi-Bastogne-Liegi: i giovani favolosi all'assalto della classica più antica la Repubblica

Nella mattinata di domani prenderà il via la settima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi Femmes, corsa che chiuderà il capitolo delle “Classiche di Primavera” sul Women’s World Tour. 142,8 km con nove ...Domenica 23 aprile la Liegi Bastogne Liegi chiude la stagione delle grandi classiche, tra gli outsider spicca Pidcock ...