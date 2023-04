Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | quanti italiani ci saranno in gara e cosa aspettarsi

(Di sabato 22 aprile 2023) Domani è il giorno della, edizione numero 109 della “Doyenne”, la più antica delle Classiche Monumento. La corsa belga, nella regione della Vallonia, chiuderò il cosiddetto Trittico delle Ardenne e porrà fine sostanzialmente al periodo delle Classiche di Primavera, lasciando spazio poi alla fase della stagione dedicato ai Grandi Giri. Tra gli anni ’80 ed i primi anni del 2000, laè stata territorio di conquista per i corridori, in grado di centrare il successo in 11 edizioni tra il 1982 ed il 2007. Prima del successo di Silvano Contini nell’82, solo Carmine Preziosi era riuscito ad iscriversi nell’albo d’oro col successo del 1965 e dopo Danilo di Luca nel 2007 nessuno è stato più in grado di ...

Saranno Tadej Pogacar e Remco Evenepoel a partire con il favore del pronostico domani, quando si competerà per la 4a 'Classica Monumento' del 2023: la. Il campione sloveno, che può centrare il filotto nelle Ardenne dopo le vittorie alla Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone, e il campione belga, che ha messo nel mirino la '...Sulle colonne de 'Il Messaggero' Eddy Merckx svela il suo pronostico per ladi domani: "Io dico Remco Evenepoel, si sta preparando per questo ed è ora che vinca, se no non saprei quando lo farà. Il suo numero al Mondiale in Australia è stato un grande ...Il nuovo percorso dellami piace, è più duro che in passato, in particolare una cote non classificata che hanno aggiunto prima della Redoute: se ci sarà mal tempo e vento a favore, da...

Analisi Favoriti Liegi-Bastogne-Liegi 2023: riuscirà Remco Evenepoel a fermare il dominio di Tadej Pogacar SpazioCiclismo

Domani è il giorno della Liegi-Bastogne-Liegi 2023, edizione numero 109 della “Doyenne”, la più antica delle Classiche Monumento. La corsa belga, nella regione della Vallonia, chiuderò il cosiddetto T ...Siamo alla viglia dell’edizione numero 109 della Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione, nonché la più antica dell’esclusivo club. Se Remco Evenepoel e Tadej Pogacar saranno in ...