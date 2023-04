Liegi-Bastogne-Liegi 2023 | Diego Ulissi out per malattia | al suo posto Michael Vink

(Di sabato 22 aprile 2023) Si riduce il contingente italiano di corridori alla partenza della. Non sarà infatti presente, vero e proprio veterano di questa corsa, che avrebbe disputato per l’undicesima volta nella sua lunga carriera. A comunicare il suo forfait è il Team UAE Emirates, tramite un comunicato sui canali social che recita così: “sarà alla partenza delladi domani, prendendo ildi, fermato a causa di una. Rimettiti in fretta!”. L’italiano è ...

Sulle colonne de 'Il Messaggero' Eddy Merckx svela il suo pronostico per ladi domani: "Io dico Remco Evenepoel, si sta preparando per questo ed è ora che vinca, se no non saprei quando lo farà. Il suo numero al Mondiale in Australia è stato un grande ...Il nuovo percorso dellami piace, è più duro che in passato, in particolare una cote non classificata che hanno aggiunto prima della Redoute: se ci sarà mal tempo e vento a favore, da...Grande ciclismo nelle Ardenne. Il Trittico è al gran finale con la "classica" più vecchia del mondo: la, prima edizione 1894. Sotto i riflettori della edizione n.109, ultima domenica di aprile, c'è la quarta "Monumento" stagionale; dopo Milano - Sanremo, Giro delle Fiandre, ...

Liegi-Bastogne-Liegi 2023: il borsino dei favoriti. Pogacar per un'altra impresa, sfida stellare con Evenepoel OA Sport

