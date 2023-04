Liceo del Made in Italy | Mollicone FDI | “Sarà la chiave per il raccordo fra domanda e offerta di lavoro”

Entro quest'anno saranno appaltati i lavori per il nuovo polo scolastico Meucci Galilei (72 milioni di euro), il restauro e il consolidamento della coperturaDante, il restauro, le ...Attestati di partecipazione alle classi IV CClassico, IV C Scientifico e V A Scienze ApplicatePolo Liceale "Majorana - Laterza", per le giornate FAI di Primavera Putignano Ba - A consegnare le pergamene, sabato 15 aprile, la capo ...A ospitare i musicisti per l'apertura della stagione, che li vede protagonisti in molte occasioni, specialmente in estate, sarà la palestra"Vittorio Sereni" di via XXIV Maggio. L'ensemble ...

Urso, dal 2025 al via il liceo del Made in Italy - Ultima Ora Agenzia ANSA

1' di lettura 22/04/2023 - Ricevuti a Palazzo Comunale dal Sindaco Paolo Calcinaro. Accompagnati dai docenti Francesca Ferri e Luca Lattanzi, che proseguono la relazione di gemellaggio nata nel 2018 s ...La Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha stanziato maggiori risorse per la nuova sede del liceo «Bertrand Russell» di Cles. Quasi 7 milioni aggiuntivi sono stati destinat ...