Leggende del K-pop | ecco le Apink

(Di sabato 22 aprile 2023) Se dovessimo nominare dei gruppi K-pop leggendari, non potremmo tralasciare le. Nate nel 2011 come gruppo di sette membri sotto la Plan A Entertainment, il gruppo è ora composto da cinque membri: Chorong, Bomi, Eunji, Namjoo e Hayoung. Le ragazze, fin dal loro debutto, hanno mostrato il loro lato versatile come artiste, spaziando nella loro discografia da sonorità pop brillanti a sonorità audaci e persino sperimentali. Il loro ultimo lavoro, SELF, segna il decimo mini-album pubblicato, il primo come quintetto, e il loro ritorno alle vibrazioni luminose e piacevoli. SELF ha anche stabilito un nuovo record personale per le ragazze con 56.116 vendite dell'album nella prima settimana. La canzone, che ha come titolo D N D, abbreviazione di "Do Not Disturb", contiene un messaggio di guarigione e di sostegno per immaginare il proprio mondo senza l'interferenza di ...