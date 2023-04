Lega Pro | i verdetti del girone A

(Di sabato 22 aprile 2023) Si è concluso ilA diPro, idel campionato: le promozioni, chi va ai playoff, chi si gioca la salvezza ai playout Si è concluso oggi il campionato diPro delA. Domani in campo i gironi B e C. Di seguito gli ultimi. PROMOZIONE DIRETTA IN SERIE B: FeralpiSalò. PLAYOFF: Pordenone, Lecco, Pro Sesto, Padova, Virtus Verona, Vicenza, Renate, Arzignano, Novara e Pergolettese. PLAYOUT: Mantova, Sangiuliano City, Triestina e Albinoleffe. RETROCESSA IN SERIE D: Piacenza.

La partita Lucchese - Olbia del 23 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentottesima giornata del campionato di2022/2023 girone B LUCCA - Domenica 23 aprile alle 14.30 in campo Lucchese e Olbia per chiudere la regular season digirone B. Contro i sardi già salvi i rossoneri al Porta Elisa ...valido per la 38a giornata di Serie C girone A CREMA - Allo Stadio Giuseppe Voltini di Crema sabato 22 aprile alle ore 17.30 si gioca l'ultima giornata di regular season per il campionato di...

Lega Pro, la Feralpisalò festeggia la storica promozione in B. VIDEO Sky Sport

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche della possibiler introduzione delle seconde squadre in Lega Pro a partire dal prossimo ...Dopo una lunga rincorsa, Pro Vercelli e Trento festeggiano la permanenza in Lega Pro senza passare dalle forche caudine dei playout. Piemontesi e trentini, appaiati a quota 46, hanno superato ...