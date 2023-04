Lecce | i convocati di Baroni per il Milan | la decisione sull'ex di giornata Colombo

(Di sabato 22 aprile 2023) Il tecnico Marcoha convocato i seguenti calciatori per la gara, 12ªdi ritorno della Serie A, in programma...

I convocati di Milan - Lecce US Lecce

Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Milan - Lecce, 12ª giornata di ritorno della Serie A TIM, in programma domenica 23 aprile 2023 alle ore 18:00.Provare a uscire indenni da San Siro per non ricadere nuovamente in una sconfitta dopo il pari interno contro la Sampdoria, mal digerito ma che almeno ...