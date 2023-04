Le Filippine al centro della contesa Usa-Cina

Leggi su it.insideover

(Di sabato 22 aprile 2023) Prima l’accordo che consentirà agli Stati Uniti di utilizzare quattro nuove basi militari nelle, in aggiunta alle cinque già in uso nell’ambito dell’Accordo di cooperazione rafforzata per la difesa (EDCA) stipulata tra i due Paesi nel 2014. Poi l’avvertimento di Manila a Washington: vietato immagazzinare nelle strutture messe a disposizione armi che potrebbero essere InsideOver.