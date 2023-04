Le auto storiche ora non possono più circolare E c’è una guerra di ricorsi al Tar

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 aprile 2023) Ladelleè iniziata. La decisione del Campidoglio di piazzare 51 varchi con telecamere in 182 incroci per rafforzare il divieto d’ingresso ai veicoli più vecchi, e quindi inquinanti, sta scatenando il putiferio. Protesta chi ha un’mobile ancora funzionante e magari non aveva preventivato di cambiarla (le fasce più deboli?). E pure chi possiedee motoo d’epoca. Proprio l’Asi (associazione) ha impugnato la delibera facendo ricorso al Tar. Già adesso - leeuro 0, 1, e 2 benzina ed euro 1, 2, e 3 diesel nonentrare né essere parcheggiate all’interno della fascia verde, che però è stata ora allargata (corrisponde all’anello ferroviario). A Roma nord, per esempio, arriva fino a ...