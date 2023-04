Lazio-Torino | le formazioni ufficiali | la scelta su Immobile | Pedro e Luis Alberto dal 1' Vlasic con Radonjic

Commenta per primo Sono 23 i calciatori convocati da Ivan Juric , tecnico del, per la gara di oggi pomeriggio contro la. Portieri: Milinkovic Savic, Fiorenza, Gemello. Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Lazaro, Djidji, Vojvoda. ...DionisiCLASSIFICA SERIE A: Napoli 75,61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44*, Fiorentina 42, Sassuolo 40,39, Udinese 39, Monza 38, Empoli 32, Salernitana ...ROMA - Altri tre punti per inseguire il traguardo Champions. Laospita ilall'Olimpico, c'è voglia di continuare la striscia positiva e rafforzare il secondo posto . Con la Juve rientrata di scena, la squadra di Sarri è avanti di due lunghezze sui ...

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari ...Le formazioni ufficiali di Lazio e Torino, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Sempre più seconda in classifica, e senza gli impegni infrasettimanali dettati dalle Coppa, l ...