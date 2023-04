Lazio-Torino | Ilic | “Successo importante | ora siamo un gruppo più unito”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 aprile 2023) “Sono contento di aver realizzato il mio primo gol con la maglia del, per la bella partita che abbiamo fatto e per aver portato a casa i tre punti. Crediamo nel settimo posto, speriamo di arrivarci, dipende da come ci alleniamo e poi conta il campo. Cosa sarei disposto per giocare in Europa? È passato molto tempo dall’ultima qualificazione del Toro, speriamo possa essere possibile”. Lo ha detto il centrocampista delIvandopo la vittoria contro la. “Ilsta cambiando, questo è un. Vogliamo continuare così, speriamo di vincere ancora. Secondo mepiù unti come, conta tanto lo spogliatoio. Ci piace vincere con le romane? Dire di sì”, ha dettoai ...