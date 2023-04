Lazio - Torino 0 - 1 | le pagelle | Provedel sorpreso | Luis Alberto spento | Zaccagni ingabbiato

(Di sabato 22 aprile 2023) Laè stata sconfitta all'Olimpico per 1 - 0 dalin una partita della 31esima giornata di serie A. Per i granata il gol è stato segnato da Ilic al 31' del primo tempo. La squadra di Sarri ...

ROMA - Cade la, non accadeva da febbraio. Vince ilall'Olimpico grazie al gol di Ilic. Il secondo posto è a rischio, c'è la Juve sotto di due punti pronti a giocarsi, contro il Napoli, il sorpasso sui ...Laè stata sconfitta all'Olimpico per 1 - 0 dalin una partita della 31esima giornata di serie A. Per i granata il gol è stato segnato da Ilic al 31' del primo tempo. La squadra di Sarri ...0 - 1, le pagelle dei biancocelesti .0 - 1, le pagelle dei granata .0 - 1, il tabellino .0 - 1, le pagelle dei biancocelesti. Provedel 5:...

Il Torino espugna l’Olimpico grazie al gol di Ilic e torna alla vittoria dopo oltre un mese di digiuno mentre per la Lazio la sconfitta è di quelle pesanti con il rischio di perdere il secondo… Leggi ...Ai microfoni di Lazio Style Channel, per commentare la sconfitta della Lazio contro il Torino, è intervenuto Elseid Hysaj: “Episodio È sicuramente una partita in ...