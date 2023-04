Lazio-Torino 0-1 | il tabellino

19.57 Anticipo Serie A,0 - 1 Colpo delall'Olimpico. Pochi secondi e il portiere granata è incerto sul colpo di testa di Zaccagni, ma tiene la palla proprio sulla linea. Lamanovra senza trovare ...L'attaccante biancoceleste è infatti entrato all'inizio del secondo tempo die al momento del cambio è stato accolto da un autentico boato da parte del pubblico dello Stadio Olimpico. ...Ciro Immobile torna in campo contro il: a sei giorni dall'incidente stradale che lo aveva visto coinvolto domenica scorsa assieme alle sue due figlie, il capitano e bomber dellaè entrato in campo al posto di Pedro al 9' della ...

FINALE! Lazio-Torino 0-1 Toro News

Il Torino passa all'Olimpico contro la Lazio nella gara valida per la 31/a giornata di Serie A interrompendo la striscia di quattro vittorie consecutive ...Termina con un ko casalingo il terzo confronto tra la Lazio e Davide Ghersini, per un bilancio in totale equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Prestazione ampiamente ...