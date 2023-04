Lazio-Torino 0-1 | gol di Ilic

(Di sabato 22 aprile 2023) (Adnkronos) – Ilvince sul campo dellaper 1-0 nel match valido per la 31esima giornata della Serie A 2022-2023. I granata, che si impongono grazie al gol di, salgono a 42 punti. I biancocelesti allenata da Sarri rimangono a quota 51 e perdono la chance di consolidare il secondo posto. Lava al tappeto in una gara aperta dall’occasione per Zaccagni al primo minuto: colpo di testa, Milinkovic Savic si salva con qualche patema prima che il pallone superi la linea. Le opportunità da gol sono merce rara. Il Toro si difende senza grossi problemi e prova a pungere affidandosi a Radonjic. A far saltare lo 0-0 provvededal 43?. Botta da fuori, Provedel non è impeccabile e ilè avanti: 0-1. Lafatica a mostrare il calcio sarriano ...

Al termine di, match vinto 1 - 0 dai granata all'Olimpico, ai microfoni di Dazn è intervenuto il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: " La partita era difficile , lo sapevamo. Abbiamo ...ROMA - Dopo 2 pareggi e 2 sconfitte ildi Ivan Juric torna al successo in campionato e lo fa con il botto seconda in classifica. Il ... abbiamo sofferto poco contro unadi grandi giocatori ...Laè una grande squadra ma nostra vittoria è super meritata". E' quanto detto a Dazn da Ivan Juric, tecnico del, dopo il successo all'Olimpico. Il mister poi spende belle parole per ...

Al termine della sconfitta all'Olimpico per 0-1 contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei ...La Lazio cade in casa contro il Torino perdendo l’imbattibilità in campionato dopo oltre due mesi di risultati positivi Sconfitta che fa male a Maurizio Sarri, che nel post partita è furioso contro l’ ...