Lazio-Roma | caos e violenze ai tornelli | 12 ultras giallorossi colpiti da daspo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 aprile 2023)– Il Questore diha emesso 12 D.A.Spo nei confronti di altrettanti tifosinisti che, in occasione dell’ultima stracittadina, avrebbero causato dei disordini. Lo scorso 19 marzo, prima dell’inizio della partita, durante i controlli agli ingressi, un tifoso giallorosso sarebbe stato trovato in possesso di un artifizio pirotecnico, cosiddetto fumone. Altri tifosi, appartenenti allo stesso gruppo, accortisi dell’accaduto, si sarebbero scagliati contro gli agenti della Polizia di Stato, utilizzando la violenza, sono riusciti a far fuggire il soggetto. Approfittando delcreato, sarebbero riusciti a forzare ie far entrare indebitamente altre persone. Nell’occorso uno dei poliziotti è dovuto ricorrere alle cure ...