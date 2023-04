Lazio | per il centrocampo piace un giovane del Barcellona

(Di sabato 22 aprile 2023) Gli occhi dellasu un gioiellino della Cantera del, il centrocampista Marc Casado, già definito in Spagna il nuovo Sergio...

ROMA - Cade la, non accadeva da febbraio. Vince il Torino all'Olimpico grazie al gol di Ilic. Il secondo ...noi è sempre stato difficile affrontare il Torino. Avevo grandi speranze nel secondo ...SARRI 5 Unatroppo bruttaessere vera. Mai seriamente in partita che non riesce ad impensierire un Torino quadrato che ha rischiato pochissimo.... Luciano Crea (consigliere regionale del), Massimiliano Pronio (rappresentante Movimento ... Luciano Barra Caracciolo (coordinatorele Analisi Istituzionalil'Economia Internazionale), ...

Lazio-Torino diretta 0-1: Ilic decisivo, Sarri si ferma Corriere dello Sport

Ai microfoni di Lazio Style Channel, per commentare la sconfitta della Lazio contro il Torino, è intervenuto Elseid Hysaj: “Episodio È sicuramente una partita in ...Il tecnico dopo il ko contro il Torino attacca l’arbitraggio: "Ci ha reso nervosi. Corsa Champions Tutto in gioco" ...