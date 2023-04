(Di sabato 22 aprile 2023) ROMA - Cade la, non accadeva da febbraio. Vince il Torino all'Olimpico grazie al gol di Ilic. Il secondo posto è a rischio, c'è la Juve sotto di due punti pronti a giocarsi,il Napoli, il ...

ROMA - Cade la, non accadeva da febbraio. Vince il Torino all'Olimpico grazie al gol di Ilic. Il secondo posto è a rischio, c'è la Juve sotto di due punti pronti a giocarsi, contro il Napoli, il sorpasso sui ...La Lombardia è una: sconfitta l'altra grande favorita, il sogno Scudetto è sempre più vivo La selezione di Peccati batte anche il: due su due e qualificazione quasi in tascaUn gol decisivo, perché sblocca una partita apparentemente destinata allo 0 - 0 contro il, altra grande favorita per la conquista dello Scudetto. Un gol meritato, perché premia una prestazione ...

Lazio, furia Sarri contro Ghersini: “Va fermato. Altrimenti mi preoccupo…” Corriere dello Sport

Il tecnico dopo il ko contro il Torino attacca l’arbitraggio: "Ci ha reso nervosi. Corsa Champions Tutto in gioco" ...L'Inter stacca il pass per le semifinali di Champions League, Benfica eliminato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Inzaghi e Schmidt ...