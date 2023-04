Lazio | Felipe Anderson | «Abbiamo commesso degli errori»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 aprile 2023) Le parole didopo la sconfitta dellacontro il Torino: «Quando loro concedevano gli spazi potevamo fare di più»ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro il Torino. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Sicuramente, quando loro concedevano gli spazi potevamo fare di più, soprattutto davanti.provato a pareggiare, ma loro sono una squadra fisica che ci mette sempre in difficoltà». COME AVEVANO PREPARATO LA SFIDA – «Volevamo farli correre a vuoto, ma non siamo riusciti ad attaccare la profondità. È bello giocare vicino alla porta, ma il mio ruolo è da esterno». PROSSIMI IMPEGNI CON INTER E ...