Lazio | Casale | «Importante sfruttare le occasioni che ci lasceranno»

(Di sabato 22 aprile 2023) Nicolò, difensore della, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match contro il Torino: le dichiarazioni Nicolò, difensore della, ha così parlato aStyle Channel prima del match con il Torino. LE PAROLE – «È stata una settimana particolare. Ora mi sento meglio dopo l’influenza intestinale che mi aveva colpito. Oggi sarà tosta, negli ultimi confronti non abbiamo mai vinto contro di loro, saràleche ci concederanno. Immobile? Nessuno si aspettava questo recupero immediato. Avevamo paura per lui, siamo felici possa esserci».

