Lavoro | Nevi Fi | ' meno tasse | più sviluppo | più occupazione'

(Di sabato 22 aprile 2023) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - ", più, più. Questa resta la ricetta di Forza Italia, a partire dalla riduzione progressiva della tassazione per lavoratori e imprese. Solo in questo modo si può stimolare la crescita e far ripartire il Pil, creando nuovae trovando le risorse per aumentare le pensioni. Così come è necessario riformare la disciplina del reddito di cittadinanza allo scopo di costruire un nuovo meccanismo delle politiche attive dele recuperare quella manodopera della quale in questo momento c'è bisogno". Lo ha dichiarato a Tgcom24 Raffaele, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia. "Formare e fare incontrare domanda e offerta, anche attraverso il potenziamento della operatività dei centri per ...