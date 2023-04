Latina | lo shopping compulsivo della giudice arrestata | «Comprerei volentieri un Rolex di secondo polso…»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 aprile 2023) Laper le indagini preliminari diGiorgia Castriota voleva acquistare undi “polso”. Al prezzo di 6.300 euro. Per questo diceva al compagno, il commercialista Silvano Ferraro, di farsi pagare di più. La storia è nell’inchiesta che ha portato ai domiciliari anche l’amica Stefania Vitto. La gestione dell’intero ufficio,l’accusa, era finalizzata a ottenere soldi ai danni delle aziende. Per avere gli incarichi invece i curatori erano costretti a saldare bollette e debiti. Oppure pagarle l’affitto, le utenze, la colf. Fino all’abbonamento annuale in tribuna d’onore allo stadio Olimpico per un costo di 4.300 euro. Tra le ricompense, ricorda oggi Il Messaggero, anche viaggi a New York insieme al compagno. «La personalità di Castriota è quella di una donna che ha ...