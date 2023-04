Latina Al “Il Cinema Insegna” | la “Latina Film Commission” e le opportunità di lavoro nel settore

(Di sabato 22 aprile 2023) Il Presidente della Fondazione, Rino Piccolo, è stato ospite di Porta Futuro Lazioin occasione dell’incontro “Il”. L’evento organizzato da Porta Futuroin collaborazione con la Iris T&O – Tecnologie e Organizzazione ha visto la partecipazione dei rappresentanti istituzionali per le politiche giovanili dei Comuni di Cisterna,L'articolo Temporeale Quotidiano.

...un pianista leggeranno al pubblico la sceneggiatura che Alessandro Baricco ha scritto per il... Centroamerica e Spagna, grazie al concerto live de " La Terapia". Un gruppo italo argentino ...Ho vissuto in diverse città dell'Americae mi hanno cambiato il modo di guardare le cose, ... Maradona come ilè opposizione alla morte". E poi gli ho domandato se le giravolte del 14 più ...Beau ha paur a la prima pellicola che mi ha fatto venire in mente è stata proprio America, ...dominatrice che dal Sundance si è appropriata di quello che sarà probabilmente il futuro del: ...

Italia-America Latina: torna Castello Errante, residenza ... Agenzia CULT

Un talk a tinte pop con brillanti sfumature arcobaleno, è l’appuntamento tra cinema, tv e serie web targato Glamorize, il party queer dei mercoledì che rischiara le notti ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Latina (Latina). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...