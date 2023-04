L’ascesa di Putin | tra spie | mazzette e il ruolo di due italiani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 aprile 2023) Il 26 settembre 2022, il giorno dopo le elezioni che portano al potere la destra italiana con cui, in varie forme, la Russia ha intrattenuto canali preferenziali spesso opachi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov non riesce a dissimulare la sua gioia. Il fatto che alla guida della coalizione vi sia Meloni – che si professa atlantista, sia pure di un atlantismo trumpiano, venato di collaborazioni con Steve Bannon e Viktor Orbán – e non Salvini-Berlusconi appare a Mosca un dettaglio. Intanto, è stato buttato giù l’odiato Draghi. Ma sarebbe un errore pensare che il Cremlino abbia scoperto il rutilante e variegato mondo della destra italiana soltanto adesso. Anzi. «In quegli anni in Russia funzionava così. O facevi così o non lavoravi. Io di società così ne avevo una decina, una dozzina. Poi le cose sono cambiate e le ho chiuse». Chi parla è Pasquale Vladimiro Natale. Calabrese, classe ...